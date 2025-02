PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Blitzeinbruch in Geschäft +++ Einbruch in Restaurant +++ Einbrüche in Wohnhäuser +++ Rüttelplatte entwendet +++ Diesel abgepumpt +++ Öffentliche Toilette beschädigt

Hofheim (ots)

1. Blitzeinbruch in Geschäft,

Hofheim, Hauptstraße, Donnerstag, 06.02.2025, 3.20 Uhr

(ro)Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in Hofheim in ein Geschäft eingestiegenen und haben Schmuck entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich zwei Unbekannte gegen 3.20 Uhr dem Goldankauf in der Hauptstraße genähert. Mit einem Gullideckel warfen sie eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Geschäftsraum. Eilig entwendeten die Kriminellen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro aus den Vitrinen und flüchteten, da die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst hatte. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer gehandelt haben. Einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Sein Komplize war mit einem weißen Kapuzenpullover, einer hellen Hose und Turnschuhen mit auffällig hellen Streifen bekleidet, zudem soll er maskiert gewesen sein. Das Duo hinterließ einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Das Einbruchskommissariat in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073 - 0 um sachdienliche Hinweise.

2. Einbruch in Restaurant,

Eppstein, Fischbacher Straße, Donnerstag, 06.02.2025, 0 Uhr bis 9.30 Uhr

(ro)Am Donnerstag sind Einbrecher in Eppstein in ein Restaurant eingestiegen und hatten es auf Wein und Bargeld abgesehen.

Zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr begaben sich die Täter zum Wintergarten des Restaurants in der Fischbacher Straße. Gewaltsam drangen sie über eine Schiebetür ins Innere ein und durchsuchten den Gastraum. Hier entnahmen sie Bargeld aus einem Portemonnaie und ließen außerdem vier Kisten Wein mitgehen, bevor sie samt Beute das Weite suchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Einbrecher unterwegs,

Liederbach, Oberliederbach, Zum Morgengraben, Verwoodstraße, Donnerstag, 06.02.2025, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 06.02.2025, 20:20 Uhr (st/my)Am Donnerstag waren Einbrecher im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach unterwegs. Zwischen 16:30 Uhr und 20:20 Uhr verschafften sich Unbekannte über den Balkon Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Zum Morgengraben". Die unbekannten Täter öffneten mittels unbekannten Schlagwerkzeugs die Balkontür und gelangten in die Wohnung. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Diebe Schmuck vor. Mit dem Diebesgut entkamen die Täter unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1000 Euro beziffert. Am frühen Donnerstagabend kam es in der Verwoodstraße zu einem Wohnungseinbruch, bei dem diverse Schmuckgegenstände entwendet wurden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über den hauseigenen Garten Zutritt zur Terrassentür, dessen Glasscheibe er gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug zum Bersten brachte. Auf diese Weise gelangte der Einbrecher in die Wohnräume und durchsuchte diese augenscheinlich nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchtete der Täter, samt Schmuck in unbekannte Richtung. An der Verandatür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500.00 Euro. Inwieweit die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise zu den beiden Einbrüchen.

4. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Weilbach, Wiesenring, Donnerstag, 06.02.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 06.02.2025, 21:00 Uhr

(st) Am Donnerstagabend verschafften sich in Weilbach unbekannte Täter in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Einbrecher gelangten mutmaßlich über das Gartentor in den rückwärtigen Gartenbereich des Grundstückes. Von dort aus stiegen sie über die Terrassenüberdachung auf den dortigen Balkon. Dort hebelten sie mit unbekanntem Werkzeug das Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren des Hauses durchsuchen die Diebe sämtliche Räume nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verließen sie das Einfamilienhaus vermutlich über die Terassentür. Mit Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 2000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

5. Versuchter Einbruch in Reihenhaus,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Finkenweg 9a, Donnerstag, 06.02.2025, 19:17 Uhr

(my) Am Donnerstagabend kam es in Marxheim im Finkenweg zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus. In Abwesenheit des Eigentümers versuchten zwei männliche Täter gewaltsam das Wohnzimmerfenster aufzuhebeln. Dabei scheiterten sie, sodass die beiden Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Am Fensterrahmen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500Euro. Das Duo konnte von einem Zeugen als etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben werden. Beide trugen jeweils eine dunkle Wollmütze sowie einen Rucksack. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises nimmt Hinweise unter der (06196) - 2073 0 entgegen.

6. Rüttelplatte entwendet,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 05.02.2025, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 06.02.2025, 7 Uhr

(ro)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen stahlen Diebe von einer Baustelle in Bad Soden eine hochwertige Baumaschine. Die Langfinger betraten das Baustellengelände in der Straße Königsteiner Straße und entwendeten eine Rüttelplatte der Marke "Wacker Neuson" im Wert von über 10.000 Euro. Mit dem Diebesgut gelang ihnen anschließend, mutmaßlich in einem entsprechenden Transportfahrzeug, die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

7. Diesel abgepumpt,

Hofheim, Wallau, Werner-von-Siemens-Straße, Montag, 03.02.2025, 22 Uhr bis Dienstag, 04.02.2025, 6 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Wallau hatten Diebe Kraftstoff im Visier. Die Täter machten sich an einer auf einem Grundstück in der Werner-von-Siemens-Straße abgestellten Sattelzugmaschine zu schaffen und öffneten gewaltsam den Tankdeckel. Nachdem sie etwa 100 Liter Diesel abgepumpt hatten, suchten die Diebe das Weite. Sollten Sie in diesem Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

8. Öffentliche Toilette beschädigt,

Kelkheim, Am Marktplatz, Donnerstag, 06.02.2025, 12.50 Uhr

(ro)Der Polizei wurde am Donnerstagmittag eine beschädigte öffentliche Toilette gemeldet. In den letzten Tagen entzündeten Vandalen offensichtlich ein bengalisches Feuer in der Damentoilette in der Straße "Am Marktplatz", sodass die Tür sowie ein Mülleimer beschädigt wurden. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Die Polizeistation Kelkheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell