POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Brand in Mehrfamilienhaus: Matratze in Flammen

Freudenstadt (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße in Freudenstadt gerufen. In einem Zimmer im Obergeschoss des Gebäudes geriet eine Matratze aus noch unbekannter Ursache in Brand. Durch das schnelle Eingreifen von zwei Anwohnern sowie der Feuerwehr konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat nach derzeitigem Kenntnisstand das Polizeirevier Freudenstadt übernommen. Die Straße war während der Löscharbeiten bis 11:15 Uhr gesperrt.

