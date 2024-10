Polizei Braunschweig

POL-BS: Verfolgungsfahrt endet im Bauzaun

Braunschweig (ots)

Westliches Ringgebiet, 15.10.2024, 00.05 Uhr

17-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem 17-jährigen Braunschweiger und der Polizei. Der Braunschweiger fiel den Beamten während der Streifenfahrt auf, da er mit einem Opel Cabriolet trotz Rotlicht über eine Kreuzung fuhr. Aufgrund dessen entschlossen sich die Beamten den Fahrer zu kontrollieren. Diesbezüglich gaben die Polizeibeamten dem 17-Jährigen das Signal anzuhalten. Dieser reagierte nicht auf die eingeschalteten Sondersignale, sondern beschleunigte und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen unverzüglich die Verfolgung auf. Der 17-Jährige fuhr während seiner Flucht über Gehwege und Grünflächen bis er mit dem Opel in einer Sackgasse an einem Bauzaun verunfallte. Anschließend versuchte er fußläufig zu flüchten. Nach kurzer Zeit konnte er allerdings durch nacheilende Polizeibeamte gestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich unter anderem heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei entnahm eine Blutprobe und ließ den Opel abschleppen. Der Verkehrsunfalldienst nahm den Unfall auf. Es wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Drogen, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeuges eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

