Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet 2504099

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Zwischen Donnerstag, 17. April 2025, 8 Uhr und Sonntag, 27. April 2025, 21 Uhr, brachen unbekannte Täter oder Täterinnen in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Im Kreuzfeld in Ratingen ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und entwendeten Schmuck sowie eine Armbanduhr. Der geschätzte Beuteschaden beträgt 1.200 Euro.

Ebenfalls in Ratingen erbeutete ein unbekannter Täter in einem Hotel am Stadionring am Freitag, 25. April 2025, um 21.30 Uhr Bargeld . Er täuschte zur Ablenkung des Hotelpersonals eine medizinische Notfallsituation vor und entwendete an der Rezeption den mittleren dreistelligen Betrag. Zeugen beschreiben den Täter wie folgt: Männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß, gekleidet mit einer blauen Jacke und einer blauen Hose. Die Person trug einen Drei-Tage-Bart und hat dunkle Haare. Auffällig sei zudem ein Muttermal auf der Wange.

Am Sonntag, 27. April 2025, wurde auch aus einem Sonnenstudio an der Bahnstraße in der Ratinger Innenstadt gegen 20.15 Uhr ein Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe gestohlen. Nach Zeugenaussagen sei der Täter 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und habe dunkle Haare sowie ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug zur Tatzeit schwarze Kleidung.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Freitag, 25. April 2025, brachen unbekannte Täter oder Täterinnen morgens gegen 7.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Erkrather Freiheitstraße ein. Aufmerksame Zeugen bemerkten den Einbruch und alarmierten die Polizei, die das Haus umstellte und durchsuchte. Tatverdächtige wurden jedoch nicht gefasst, auch über eine mögliche Beute ist nichts bekannt. Die Polizei Erkrath bittet um Hinweise und ist unter Telefon 02104 9480-6450, jederzeit erreichbar. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Sonntag, 27. April 2025, kam es gegen 4.30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Postfiliale an der Hauptstraße in Langenfeld. Eine unbekannte Person zerstörte dabei eine Glasscheibe, um sich Zutritt zu verschaffen. Der Täter entfernte sich laut Zeugenaussagen später mit einem Fahrrad in Richtung Düsseldorfer Straße und wird wie folgt beschrieben: Schlanke Statur, schwarze Kleidung mit Baseballkappe. Er führte eine schwarze Plastiktüte mit sich.

Die Polizei Langenfeld fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt relevante Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt sie unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Sonntag, 27. April 2025, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in Monheim am Rhein gegen 18.30 Uhr zwei Personen, die in ein Einfamilienhaus in der Maria-Montessori-Straße einbrechen wollten, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Nachdem der Zeuge die beiden männlichen Täter angesprochen hatte und diese sich daraufhin entfernten, verständigte er richtigerweise die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Eine Person trug ein weißes Hemd und eine schwarze Hose sowie weiße Turnschuhe. Er sei rund 1,70 Meter groß, habe kurze, dunkle Haare, eine normale Statur sowie ein südländisches Erscheinungsbild. Der zweite Täter sei mit 1,80 Meter etwas größer und von stämmiger Statur. Er habe ebenfalls kurze, dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, schwarzen Schuhen sowie einer dunkelblauen Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell