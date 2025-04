Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Slowake mit internationalem Haftbefehl

Breitenau (ots)

Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses am Grenzübergang Breitenau, wurde am 22. April 2025 um 19:00 Uhr ein 43- jähriger Slowake durch die Beamten festgenommen. Grund hierfür war ein internationaler Haftbefehl, ausgestellt im Juli 2024 durch Norwegen, wegen schwerer Körperverletzung. Nach Vorführung beim Amtsgericht Pirna und in Vollzugsetzung des Haftbefehls, verbrachten Beamten der BPOLI Berggießhübel ihn anschließend in die JVA Dresden. In dieser wartet er jetzt auf seine Auslieferung nach Norwegen.

