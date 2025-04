Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß zweier E-Scooter - 25-Jähriger schwer verletzt - 2504100

Langenfeld (ots)

Am Freitagabend, 25. April 2025, stießen in Langenfeld zwei entgegenkommende E-Sooter-Fahrer auf einem Radweg zusammen. Ein 25-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:35 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem E-Scooter den Radweg parallel zur Solinger Straße in Richtung Langenfeld-Zentrum. Unmittelbar hinter dem Kreisverkehr zur Arnold-Höveler Straße kam ihm ein 16-Jähriger auf einem E-Scooter entgegen.

Nach Angaben beider Fahrzeugführer kollidierten die Fahrzeuge auf dem schmalen Radweg miteinander, so dass beide Fahrzeugführer die Kontrolle verloren und zu Fall kamen. Durch den Sturz verletzte sich der 25-Jährige so schwer, dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell