Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle in Knorrstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf den gestrigen Mittwoch in eine Tankstelle in der Knorrstraße in Kassel eingebrochen und haben es dabei hauptsächlich auf Zigaretten abgesehen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in der Nacht zwischen 23:15 Uhr und 3:15 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür eingeworfen und waren so in den Verkaufsraum eingestiegen. Mit ihrer Beute, zahlreichen Zigarettenschachteln und einer geringen Menge Wechselgeld, flüchteten die Einbrecher anschließend in Richtung des Einkaufszentrum-Parkplatzes, wo sich ihre Spur verliert. Am Tatort waren zwei männliche Täter mit dunkler Bekleidung und hellen Masken gesehen worden. Eine nach Mitteilung über den Einbruch eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten führte bislang nicht zum Erfolg.

Zeugen, die in der Nacht zum gestrigen Mittwoch im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell