Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schmallenberg hat einen neuen Wachleiter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schmallenberg (ots)

Seit Anfang Januar ist Sebastian Kligge der neue Leiter der Polizeiwache in Schmallenberg. Der 49-jährige Polizeihauptkommissar aus Arnsberg ist seit 1994 bei der Polizei NRW tätig. Nach Stationen in Wuppertal und Dortmund sowie einem Auslandsaufenthalt in Afghanistan ist er seit 2012 bei der Polizei im Hochsauerlandkreis. In dieser Zeit hat er auf verschiedenen Polizeiwachen und bei der Polizei-Leitstelle gearbeitet. Am Freitag wurde Sebastian Kligge offiziell von Landrat Dr. Karl Schneider, dem Abteilungsleiter Polizei Thomas Vogt und der Direktionsleiterin für Gefahrenabwehr und Einsatz, Mareen Weische, vorgestellt und herzlich begrüßt. Auch Bürgermeister Burkhard König war anwesend und freute sich, den neuen Leiter der Polizeiwache willkommen zu heißen. In seiner bisherigen, noch recht kurzen Zeit in Schmallenberg hat Sebastian Kligge schnell festgestellt: "Die Zusammenarbeit mit der Stadt und insbesondere dem Ordnungsamt funktioniert exzellent!"

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell