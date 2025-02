POL-Pforzheim: (CW) Calw - Vermisstenfahndung nach einer 56-jährigen Frau - Polizei bittet um Mithilfe

Neuhengstett (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Donnerstagmorgen durch seine riskante Fahrweise zwischen Neuhengstett und Möttlingen fast einen Frontalzusammenstoß. Am Donnerstagmorgen, gegen 07:15 Uhr, verursachte ein unbekannter VW-Fahrer auf der Landessstraße 179 von Neuhengstett in ...

mehr