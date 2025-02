POL-Pforzheim: (CW) Neuhengstett - Rücksichtloser Autofahrer verursacht auf der Landesstraße 179 fast Frontalzusammenstoß

Birkenfeld (ots) - Alkoholisiert ist ein 37-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagabend in Birkenfeld gegen eine Straßenlaterne gefahren, welche danach in einen Hauseingangsbereich stürzte. Am 20.02.2025, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein BMW-Fahrer von Gräfenhausen in Fahrtrichtung Pforzheim, als er aus nicht bekannter ...

