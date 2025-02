Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Trunkenheitsfahrt endet in Kollision mit Straßenlaterne

Birkenfeld (ots)

Alkoholisiert ist ein 37-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagabend in Birkenfeld gegen eine Straßenlaterne gefahren, welche danach in einen Hauseingangsbereich stürzte.

Am 20.02.2025, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein BMW-Fahrer von Gräfenhausen in Fahrtrichtung Pforzheim, als er aus nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren ist. Durch die Kollision stürzte die Laterne in den Eingangsbereich eines Hauses. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf ca. 10.000 Euro, der Schaden an der Laterne und der Hauswand auf ca. 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme konnten die Polizisten beim BMW-Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille. Der 37-jährige musste im Anschluss daran nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben.

Julia Weiss, Pressestelle

