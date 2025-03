POL-HSK: Schwer verletzter Motorradfahrer

Meschede (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Meschede im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 04:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Moschee auf der Jahnstraße. Es wurde sich gewaltsam Zutritt zu den Büros verschafft. Diese wurden durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen. Rückfragen von ...

mehr