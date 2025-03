Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgängerin angefahren

Meschede (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Schederweg in Meschede. Bei einem Wendemanöver eines weißen Pkw wurde eine Fußgängerin angefahren und leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats entfernte sich der Pkw-Fahrer nach einem Gespräch mit der angefahrenen Fußgängerin von der Unfallstelle. Der männliche Fahrer wird wie folgt beschrieben: circa 60 Jahre, circa 1,70m groß und circa 60 Jahre alt. In dem Pkw soll sich noch eine weibliche Beifahrerin im ähnlichen Alter und braunen kurzen Haaren befunden haben. Zudem sollen Zeugen den Unfall beobachtet haben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell