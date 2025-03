POL-HSK: Verkehrsunfall zwischen Auto und LKW, 82-Jährige schwer verletzt

Meschede (ots) - Bereits am Sonntagabend kam es gegen 19 Uhr auf der Ruhrstraße in Meschede zu einem Einbruchsversuch in ein Wohn- und Geschäftshaus. Ein Anwohner hörte seltsame Geräusche im Treppenhaus und schaute nach. Hierbei erblickte er eine unbekannte Person mit Taschenlampe, welche daraufhin ohne Beute unmittelbar das Objekt verlies. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der ...

mehr