Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall im Kreuzungsbereich

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (24.06.2024), gegen 15:00 Uhr, kam es an der Kreuzung der Mannheimer Straße mit der Niedererdstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Autofahrerin und einer 70-jährigen Radfahrerin. Die 18-Jährige bog von der Mannheimer Straße in die Niedererdstraße ein und erfasst hierbei die 70-Jährige, die mit ihrem Fahrrad gerade zu Fuß die Niedererdstraße querte. Die 70-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

