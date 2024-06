POL-PPRP: E-Scooter Diebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am 24.06.2024 kam es gegen 17:00 Uhr in der Saarlandstraße auf Höhe des dortigen Supermarkts aufgrund von stockendem Verkehr zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine der Fahrzeugführerinnen wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2.300EUR. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

