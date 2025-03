Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrug an Parkautomaten

Winterberg (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei zur Straße "Am Waltenberg" in Winterberg gerufen. Hier wurde festgestellt, dass an einem Parkautomat der originale QR-Code, mit welchem man ursprünglich seinen Parkvorgang bezahlen kann, überklebt wurde. Durch Scannen des gefälschten QR-Codes gelangt man auf eine Internetseite mit offensichtlich betrügerischem Hintergrund. Ob hierdurch bereits ein Schaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Geschädigte und auch Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 in Verbindung zu setzen.

