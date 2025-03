Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Praxisräume

Meschede (ots)

Am Sonntagabend kam um es kurz nach 19 Uhr in Meschede auf der Ley-Puy-Str. zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugten Zugang zu dem Objekt, durchsuchten einzelne Räume und entwendeten diverse Gegenstände. Der Kriminalpolizei liegen Hinweise vor, dass es sich bei den Tätern möglicherweise um zwei männliche Personen handelt, die wie folgt beschrieben werden: ca. 25 bis 30 Jahre alt, sportlich-schlanke Figur, südländisches Aussehen, bekleidet mit einem Daunen-Parka, einem Kapuzensweatshirt, einer Jeanshose und Sneakern. Eine Person soll eine Kappe und die andere eine Mütze getragen haben. Bei einer Person konnte ein Oberlippenbart erkannt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

