Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Steinbrocken auf der Fahrbahn, Polizei bittet um Hinweise

Winterberg (ots)

Ein 30cm großer Steinbrocken lag aus ungeklärten Gründen auf der Fahrbahn bei Silbach ("Bergfreiheit", L740). Am Samstag, 22.02.2025, gegen 21:30 Uhr verunfallte in dem Zusammenhang ein Auto und musste abgeschleppt werden. Die Polizei bittet um Hinweise. Personen, die Angaben machen können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden.

