Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendieb stellt sich

Arnsberg (ots)

Am Montag kam es in Hüsten zu einem Ladendiebstahl mit Folgen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hielt sich gegen 09:30 Uhr ein 36jähriger Mann aus Arnsberg in einem Baumarkt auf. Im Außengelände warf er Diebesgut über einen Zaun und kletterte im Anschluss selbst über die Absperrung. Nachdem er den Zaun überwunden hatte, fiel dem Beschuldigten der Verlust seiner Geldbörse auf, welche er offensichtlich während seiner Kletteraktion noch im Innenbereich verloren hatte. Der Mann stellte sich daraufhin bei Mitarbeitern des Geschäfts. Diese benachrichtigten die Polizei. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Der Ladendieb zog sich offensichtlich beim Übersteigen des Zaunes leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell