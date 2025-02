Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Feuerwehrfahrzeug überschlägt sich

ein Verletzter

Meschede (ots)

Am Mittwoch kam es bei Einhaus gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Feuerwehrfahrzeuges. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats steuerte ein 34jähriger Feuerwehrmann aus Schmallenberg ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr über eine Straße im Mescheder Ortsteil Einhaus. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 34-Jährige ausweichen und geriet auf die Bankette. Diese gab offensichtlich nach, sodass das Feuerwehrfahrzeug einen Abhang herunterstürzte und sich im Nachgang überschlug. Der beteiligte Fahrzeugführer aus dem Gegenverkehr setzte seine Fahrt fort. Der Feuerwehrmann aus Schmallenberg zog sich leichte Verletzungen zu. Das Feuerwehrfahrzeug erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand einen Totalschaden. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Fahrzeug im Gegenverkehr um einen Pkw der Marke VW gehandelt haben könnte, welcher in Fahrtrichtung Möhnekind unterwegs war. Das Verkehrskommissariat sucht ihn diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zur Sache machen können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell