Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer stürzt schwer

Meschede (ots)

Am Samstag kam es gegen 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 30jähriger Motorradfahrer aus Dortmund befuhr die L840 zwischen Altenhellefeld und Visbeck. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und flog den Verletzten zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

