LKA-BW: Neuer Kooperationspartner: Zukunftswelten // stjg bereichert das Netzwerk der Task Force gegen Hass und Hetze

Stuttgart (ots)

Unter dem Dach der Initiative Toleranz im Netz bündeln ab sofort Zukunftswelten, eine Einrichtung der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg) und die Task Force gegen Hass und Hetze des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ihre Kompetenzen. Beide eint das Ziel, ein respektvolles und demokratisches Miteinander im digitalen Raum zu fördern.

Zukunftswelten engagiert sich in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie pädagogischen Fachkräften und geht mit einer Vielzahl von Projekten auf aktuelle Themen bedarfsgerecht ein. Unter anderem entstand mit "Digital Streetwork Stuttgart" in den letzten zwei Jahren ein Projekt, mit dem die Einrichtung neue Maßstäbe in der Präventionsarbeit im digitalen Raum setzt: durch gezielte Gesprächs- und Kontaktangebote in den sozialen Medien wird vor allem jungen Menschen in prekären Lebenslagen Unterstützung auf Augenhöhe angeboten und die Selbsthilfe gefördert.

"Digital Streetwork Stuttgart ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie digitale Räume effektiv für die Unterstützung junger Menschen genutzt werden können. Große und kleine Menschen werden da abgeholt, wo ihre Lebenswirklichkeit stattfindet", erklärt Bettina Rommelfanger, Leiterin der Task Force gegen Hass und Hetze und der Initiative Toleranz im Netz. "Durch diese Partnerschaft möchten wir die Angebote für Internetnutzende zur Stärkung der Medienkompetenz ausbauen mit einem Ansprechpartner, der Orientierung geben kann, und so noch effektiver gegen Online-Hass und für ein friedliches demokratisches Umfeld eintreten."

Franziska Hidiroglu, Leiterin der Einrichtung Zukunftswelten, betont: "Mit Digital Streetwork möchten wir die Prinzipien der mobilen Jugendarbeit in die digitale Welt übertragen und gemeinsam gegen Hass und Hetze im Netz vorgehen. Unser Ziel ist es, den jungen Menschen im Netz eine sichere Anlaufstelle zu bieten und sie in ihrer digitalen Lebenswelt zu unterstützen. Wir freuen uns daher sehr über die Zusammenarbeit mit der Task Force gegen Hass und Hetze, um gemeinsam an Lösungen für die Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu arbeiten."

Weitere Informationen zur Einrichtung Zukunftswelten und dem Projekt Digital Streetwork Stuttgart finden Sie auf https://www.zukunftswelten.net/ oder auf Jodel unter #digitalstreetworkstuttgart. Demnächst wird das Projekt auch auf TikTok vertreten sein.

Hintergrundinformation Task Force gegen Hass und Hetze: Die Task Force gegen Hass und Hetze bündelt als Initiative Toleranz im Netz auf ihrem gleichnamigen Onlineportal https://www.initiative-toleranz-im-netz.de/ Meldestellen, Hilfs- und Bildungsangebote sowie aktuelle Hinweise für jede Alters- und Betroffenengruppe. Mit einem wachsenden Netzwerk an Kooperationspartnern im gemeinsamen Kampf gegen Hass und Hetze wird dieses Angebot weiter ausgebaut.

