POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht schwarzen Kombi

Sundern (ots) - Am Mittwoch kam es in Hachen auf der Hochstraße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Die Polizei wurde kurz nach 10:00 Uhr über eine lautstarke Auseinandersetzung in Kenntnis gesetzt. Ein 30jähriger Mann aus Sundern ließ sich vor Ort nicht beruhigen und griff andere Beteiligte an, sodass er durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Er widersetzte sich den erforderlichen Maßnahmen ...

mehr