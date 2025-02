Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat in Arnsberg sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

In Voßwinkel kam es bereits am Montag, den 10. Februar zu einem Verkehrsdelikt. Das Ermittlungsverfahren wird gegen einen Mann aus Menden geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dieser zwischen 18:55 Uhr und 19:10 Uhr im Bereich Voßwinkel in Fahrtrichtung Neheim unterwegs gewesen sein. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr bewegt worden ist. Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer sind nicht auszuschließen. Bei dem Fahrzeug des Beschuldigten handelt es sich um einen roten Peugeot. Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.

