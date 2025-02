Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen in Eisen. Fahrzeug prallt gegen ein Schild und überschlägt sich.

Nohfelden-Eisen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 15.02.2025, gegen 01:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Zur Heide" in Eisen. Der mit drei Personen besetzte PKW der Marke Ford, mit WND-Kreiskennung, befuhr die Straße "Zur Heide" in Fahrtrichtung Heidehof. In Höhe der Einmündung Golfpark Bostalsee kam der 18-jähre Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. Nach Überfahren eines dortigen Randsteines wurde der PKW in die Luft katapultiert und flog offensichtlich einige Meter durch die Luft, bevor er mit einem massiven Metallschild des Golfparks kollidierte. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW und blieb auf der angrenzenden Wiese auf dem Dach in Unfallendstellung liegen. Neben dem 18-jährigen Fahrer befanden sich noch zwei 17-jährige Mitfahrer (beide männlich) im Fahrzeug. Alle drei Insasssen konnte den PKW eigenständig verlassen und wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden durch zwei Rettungswagen und einen Notarztwagen an der Unfallstelle erst-versorgt und anschließend, zwecks weiterer Untersuchung, in das Krankenhaus St.Wendel verbracht. Nach derzeitigem Stand erlitten die Insassen leichte Verletzungen. Das auf dem Dach liegende Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell