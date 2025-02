Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Lkw kollidiert mit Pkw

Fahrzeugführerin verletzt

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 05:20 Uhr in Neheim auf der B7 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats befuhr eine 56jährige Frau aus Arnsberg mit ihrem Pkw die B7 und wollte an der Einmündung zum Ohl dorthin abbiegen. Im Gegenverkehr war ein 62jähriger Lkw-Fahrer unterwegs. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, wobei sich die 56-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte waren vor Ort. Die Verletzte wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell