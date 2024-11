Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 86-jährige Fußgängerin beim Überqueren von Straße von Pkw angefahren

Freiburg (ots)

Beim Überqueren der Freiburger Straße wurde am Montag, 25.11.2024, gegen 12.15 Uhr, eine 86-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Freiburger Straße von Binzen kommend in Richtung Weil am Rhein, als sie in Höhe der Dammstraße aufgrund eines Rotlichts der Lichtzeichenanlage anhalten musste. Währenddessen überquerte die 86-jährige Fußgängerin, aus Sicht der Pkw-Fahrerin von links nach rechts, die Freiburger Straße. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete fuhr die 58-Jährige an und stieß dabei gegen die sich auf der Fahrbahn befindliche Fußgängerin. Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell