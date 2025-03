Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisierter Pkw-Fahrer fährt Fußgänger an

Winterberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00: 15 Uhr kam es in Winterberg "Am Waltenberg" zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 55jähriger alkoholisierter Niederländer kollidierte mit seinem Pkw beim Verlassen eines Diskothek-Parkplatzes mit einem 35jährigen niederländischen Fußgänger. Hierbei stürzte dieser zu Boden und verletzte sich leicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell