FW-MG: Rettungshubschrauber im Einsatz nach Arbeitsunfall

Mönchengladbach-Neuwerk, 23.01.2025, 12:17 Uhr, Süchtelner Straße (ots)

Gegen Mittag wurde der Leitstelle ein Arbeitsunfall in einem Gewerbebetrieb gemeldet. Ein Mitarbeiter hätte sich schwer an einer Hand verletzt.

Daraufhin alarmierte die Leitstelle umgehend einen Rettungswagen sowie einen Notarzt. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den verletzten Arbeiter vor Ort notfallmedizinisch und stabilisierten ihn für den Transport ins Krankenhaus.

Da die Verletzung des 37 jährigen Patienten eine Behandlung in einer Spezialklinik erforderlich machte, wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber angefordert. Nach der medizinischen Übergabe am Einsatzort transportierte der Rettungshubschrauber den Patienten schnell und schonend in die Spezialklinik nach Duisburg.

Alarmierte Einsatzkräfte waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus der Stadt Duisburg sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

