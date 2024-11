POL-PDNW: Versuchter Einbruch

Grünstadt (ots) - Am 02.11.2024 gegen 19:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Kirchheimer Straße in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige BMW-Fahrerin touchierte beim Einparken in eine Parkbucht einen daneben geparkten Audi. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 700,-EUR. Die Unfallverursacherin verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Diese konnte ...

mehr