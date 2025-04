Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autobesitzer vertreibt Tatverdächtige

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Freitagmorgen (11. April) hörte ein Mann in Neunkirchen-Seelscheid um kurz nach 01:00 Uhr verdächtige Geräusche vor seinem Haus in der Kotthausener Straße. Ein Blick aus dem Fenster verriet ihm die Ursache der Geräusche: Zwei unbekannte Männer machten sich an den Reifen seines Autos zu schaffen. Der Audi stand auf einem Stellplatz unmittelbar vor dem Einfamilienhaus. Der 62-Jährige machte vom Fenster aus auf sich aufmerksam, woraufhin die beiden Tatverdächtigen aufschreckten und in Richtung Zeithstraße davonliefen. Der Eigentümer begab sich daraufhin zu seinem Auto und sah, dass bereits an drei Reifen die Radmutterkappen entfernt worden waren und auf dem Boden lagen. Der 62-Jährige verständigte die Polizei, die die beiden Tatverdächtigen trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht aufspüren konnte. Es wird davon ausgegangen, dass die Unbekannten die Reifen vom Fahrzeug demontieren und stehlen wollten. Der Geschädigte kann die Flüchtigen wie folgt beschreiben: Beide waren sportlich. Der eine soll mit grauem Kapuzenpullover und Sportschuhen, der andere mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Hinweise zu den mutmaßlichen Dieben nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

