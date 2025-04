Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorräder aus Tiefgarage gestohlen

Troisdorf/Siegburg (ots)

Aus einer Tiefgarage im Troisdorfer Ortsteil Rotter See wurden am Donnerstag (10. April) zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr zwei Motorräder gestohlen. Die Krafträder waren in der Garage von insgesamt fünf Mehrfamilienhäusern des Schwarzwaldweges abgestellt und mittels Lenkradschlösser und Alarmanlagen gesichert. Offenbar gelangten ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige auf bislang ungeklärte Weise in die verschlossene Tiefgarage und entkamen auf nicht geklärte Art mit den beiden motorisierten Zweirädern. Dabei handelt es sich um zwei Honda CRF mit den amtlichen Kennzeichen SU-PN 27 und SU-UT 68. Durch Zeugenangaben konnte gesagt werden, dass sich zumindest eine der Maschinen gegen 15:45 Uhr an der Tank- und Rastanlage Siegburg-Ost an der Bundesautobahn 3 in Richtung Köln befand. Die alarmierte Polizei fahndete an der Örtlichkeit, konnte aber keines der Krafträder dort ausfindig machen. Hinweise zum Verbleib der Motorräder nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Es wird geraten, Krafträder auch in verschlossenen Garagen mittels hochwertigem Ketten- oder Bügelschloss an fest verankerten Gegenständen anzuschließen. (Uhl) #RiegelVor

