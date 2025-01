Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anzeigen nach Ladendiebstahl

Bad Lobenstein (ots)

Gestern Mittag kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in der Poststraße Bad Lobenstein. Zwei Jugendliche wurden durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie Diebesgut im mitgeführten Rucksack verstauten. Auf Ansprache stieß einer der beiden den Mitarbeiter beiseite, doch konnte dieser schließlich die nunmehr Beschuldigten im Alter von 16 und 17 Jahren im Anschluss zur weiteren Klärung ins Büro verbringen. Dort wurde der Detektiv erneut körperlich angegangen, sodass die Polizei hinzugezogen wurde. Gegen die beiden Jugendlichen wurden mehrere Anzeigen erstattet. Nach erteiltem Hausverbot wurden sie an ihre Eltern übergeben, die Ermittlungen dauern an.

