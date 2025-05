Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kinderfahrrad, Getränkekisten und Paket gestohlen: Festgenommenem Keller-Einbrecher droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Die verdächtigen Beobachtungen von Anwohnern aus dem Kasseler Stadtteil Fasanenhof führten am gestrigen Donnerstagabend zur Festnahme von einem mutmaßlichen Einbrecher. Der 47-Jährige aus Kassel, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, steht im Verdacht, für mindestens fünf Einbrüche oder Einbruchsversuche in Keller von Mehrfamilienhäusern am gestrigen Abend verantwortlich gewesen zu sein. Er wird am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Der erste Notruf eines Anwohners aus der Brentanostraße war gegen 19 Uhr beim Polizeipräsidium Nordhessen eingegangen. Der Mann teilte mit, dass soeben ein vermeintlicher Paketbote im Haus gewesen sei, der ein aufgerissenes und an eine andere Anschrift adressiertes Paket im Treppenhaus zurückgelassen hatte. Nur kurze Zeit später wurden die Beamten des Polizeireviers Nord zu einem anderen Haus in der Brentanostraße gerufen, da er dort zu einem Kellereinbruch gekommen war. Hausbewohner hatten den inzwischen geflüchteten Täter, der mehrere Getränkekisten nach draußen trug, von hinten gesehen und konnten eine Beschreibung abgeben, die mit der des falschen Paketboten übereinstimmte. Die sofort eingeleitete Fahndung führte wenig später in der Schwabstraße zum Erfolg, wo für den 47-Jährigen die Handschellen klickten. Wie sich anschließend herausstellte, war er zuvor noch in weitere Keller in der Brentanostraße und der Arnimstraße eingestiegen, wobei er in einem Fall sogar von Bewohnern, die dort gerade Wäsche aufhingen, ertappt und des Hauses verwiesen wurde. Neben dem Paket, das aus einem der Einbrüche stammt, erbeutete er mehrere Getränkekisten, deren Pfand er zum Zeitpunkt der Festnahme bereits in einem nahegelegenen Supermarkt eingelöst hatte. Zu allem Überfluss wurde bekannt, dass der 47-Jährige auf seiner Diebestour auch ein Kinderfahrrad gestohlen hatte. Als er fahrend auf dem Rad flüchtete, rannten ihm zwei laut um Hilfe rufende Kinder hinterher, wovon einer der Besitzer des kleinen Mountainbikes war. Als die beiden Jungen das Rad mit dem Dieb einholen und festhalten konnten, ergriff dieser zu Fuß die Flucht, bevor er seinen Beutezug bis zur Festnahme fortsetzte. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen werden von den Beamten der EG 3 der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt.

