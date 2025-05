Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Brennendes Gartenhaus greift auf Wohngebäude über

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weede (ots)

Am Samstag, dem 3. Mai 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Weede gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Söhren gegen 17 Uhr durch die Kooperativen Regionalleitstelle West mit dem Einsatzstichwort "FEU" (Feuer, Standard) zu einem Brandeinsatz alarmiert. Anlass der Alarmierung war ein gemeldetes Feuer in einem Gartenhaus in der Gemeinde Weede.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich, dass das Feuer drohte, auf den Dachbereich eines nahestehenden Wohngebäudes überzugreifen. Aufgrund dieser Lage wurde das Einsatzstichwort auf "FEU G" (Feuer größer Standard) und weiter auf "FEU2" (Feuer, zwei Löschzüge) erhöht, um weitere Einsatzkräfte nachzualarmieren. Aufgrund der zunehmenden Rauchentwicklung im gesamten Dachbereich des Einfamilienhauses erhöhte der Einsatzleiter daraufhin das Alarmstichwort auf "FEU4" (Feuer, vier Löschzüge).

Neben den Feuerwehren Weede und Söhren kamen im weiteren Verlauf auch Kräfte aus Kleingladebrügge, Stipsdorf, Geschendorf, Westerrade, Schieren, Neuengörs sowie technische Einheiten der Amtsfeuerwehr Trave-Land und die Feuerwehr Wahlstedt mit ihrer Drehleiter zum Einsatz.

Ein Löschversuch durch die Bewohner war zuvor bereits unternommen worden, blieb jedoch ohne Erfolg. Sicherheitshalber wurden die Bewohner vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Ein Transport in eine Klink war nicht nötig.

Die Wasserversorgung wurde über einen Bohrbrunnen sowie einen nahegelegenen Unterflurhydranten sichergestellt. Insgesamt kamen zehn Atemschutzgeräteträger zum Einsatz, weitere Einsatzkräfte standen in Bereitschaft. Um Glutnester im Dachbereich zu bekämpfen, wurden mehrere Dachpfannen entfernt. Trupps unter schwerem Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung auch im Inneren des Gebäudes vor. Eine Ausweitung des Feuers auf den Dachstuhl oder andere Etagen des Einfamilienhauses konnte verhindert werden.

Besondere Aufmerksamkeit galt der auf dem Dach installierten Photovoltaikanlage. Diese konnte frühzeitig stromlos geschaltet werden und stellte im weiteren Einsatzverlauf keine Gefahr mehr dar. Die Drehleiter der Feuerwehr Wahlstedt wurde genutzt, um den Dachbereich gezielt zu kontrollieren und zu kühlen.

In der Spitze waren zwei C-Strahlrohre zur Brandbekämpfung im Einsatz. Gegen 18:45 Uhr begannen die Nachlöscharbeiten, und erste Feuerwehren konnten nach und nach aus dem Einsatz entlassen werden.

Um 19:18 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Zur Schadenursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte

Freiwillige Feuerwehr Weede Freiwillige Feuerwehr Söhren Freiwillige Feuerwehr Klein Gladebrügge Freiwillige Feuerwehr Stipsdorf Freiwillige Feuerwehr Geschendorf Freiwillige Feuerwehr Westerrade Freiwillige Feuerwehr Schieren Freiwillige Feuerwehr Neuengörs Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt Technische Einheiten der Amtsfeuerwehr Trave-Land Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit zwei Pressesprechern Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit zwei Rettungswagen Deutsches Rotes Kreuz mit Fachberater Energie- und Stromversorger Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell