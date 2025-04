Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Feuer zerstört Wohnhaus in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg (ots)

Ein weiterer Großeinsatz beschäftigte am Freitagnachmittag, dem 25.04.2025 die Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg.

Gegen 14:00 Uhr gingen bei der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn die ersten Notrufe ein. Gemeldet wurde in der Pommernstraße in Henstedt-Ulzburg eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss eines Einfamilienhauses.

Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung wurde die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg mit dem Einsatzstichwort "FEU (Feuer Standard) alarmiert. Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die Rauchentwicklung und ein Flammenbild aus dem Obergeschoss bestätigt werden. Das Feuer griff in kürzester Zeit auf den Dachstuhl über. Einsatzleiter Christoph Rüter ließ aufgrund dieser Erkenntnisse das Einsatzstichwort umgehend auf "FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge) erhöhen und alle Ortswehren aus dem Gemeindegebiet Henstedt-Ulzburg wurden alarmiert.

Mit einem massiven Löschangriff von vier Seiten wurden die Brandbekämpfung eingeleitet. Mit fünf handgeführten Strahlrohren sowie über das Wenderohr der Drehleiter konnte man die Flammen schnell eindämmen und das Feuer unter Kontrolle bringen. Im weiteren Einsatzverlauf konnten die Nachlöscharbeiten auch im inneren des Objektes durchgeführt werden.

Die starke Rauchentwicklung zog sich durch die Pommernstraße sowie angrenzende Gebiete, sodass seitens der Rettungsleitstelle eine Bevölkerungswarnung mittels der Warn-App "NINA" nötig war mit dem Hinweis Türen und Fenster geschlossen zu halten und Klimageräte abzuschalten.

Für die Versorgung der Einsatzkräfte stellte die Betreuungsgruppe des Deutschen Roten Kreuz, Bereitschaften Segeberg Getränke und Snacks zur Verfügung.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Bewohner hatten bereits beim Eintreffen das Einfamilienhaus verlassen und wurden durch Einsatzkräfte betreut.

Die Kisdorfer Straße und im weiteren Verlauf die Henstedter Straße mussten für die Dauer des Einsatzes durch die Polizei vollgesperrt werden.

Der Einsatz konnte gegen 18:15 Uhr beendet werden.

Die Feuerwehr war mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort.

Eingesetzte Kräfte:

Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg

Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit stellv. Kreiswehrführer und zwei Pressesprecher Rettungsdienst Kooperation Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Deutsches Rotes Kreuz mit Fachberater und Betreuungsgruppe

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell