Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Dachstuhlbrand in Bad Bramstedt

Bad Bramstedt (ots)

Am heutigen Samstagmittag, dem 12.04.2025, gingen um 12:14 Uhr die ersten Notrufe bei der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn ein, in denen eine starke Rauchentwicklung in Bad Bramstedt, Am Wittrehm gemeldet wurde.

Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt mit dem Einsatzstichwort "FEU G (Feuer größer Standard)" alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte die Rauchentwicklung bestätigt werden sowie bei Eintreffen der ersten Kräfte ein Flammenaustritt im Bereich des ersten Obergeschosses des Einfamilienhauses. Um ausreichend Einsatzkräfte für die Brandbekämpfung vor Ort zu haben, lies der Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Bramstedt um 12:30 Uhr eine Alarmstufenerhöhung auf "FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge)" durchführen und die Freiwilligen Feuerwehren aus Hitzhusen sowie Bimöhlen alarmieren.

Eine sofortige Brandbekämpfung mittels drei handgeführter Strahlrohre zeigte einen raschen Erfolg. Ein Trupp unter Atemschutz war mit den Löschmaßnahmen im Innenbereich beschäftigt, während zwei weitere Trupps im Außenbereich tätig waren. Im Verlauf der Löscharbeiten wurde das Dach von beiden Seiten geöffnet, um weitere Brandnester im Dachbereich auszuschließen. Hier musste das Personal, das ebenfalls unter Atemschutz sowie Einreißhaken und Säbelsäge auf dem Dach im Einsatz war, für die körperlich anstrengende Arbeit gewechselt werden.

"Feuer aus" konnte der Leitstelle um 13:18 Uhr gemeldet werden und ca. 30 Minuten später rückten die ersten Einsatzkräfte ab. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt, die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend.

Zur Schadenursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehr war mit ca. 60 Einsatzkräften am Einsatz beteiligt.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt

Freiwillige Feuerwehr Hitzhusen Freiwillige Feuerwehr Bimöhlen Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit zwei Pressesprechern Rettungsdienst Kooperation Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Deutsches Rotes Kreuz mit einem Fachberater Energie- und Stromversorger Polizei Segeberg und Pinneberg

