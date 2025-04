Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Feuer in Werkstatt greift auf Reifenlager über

Trappenkamp (ots)

Am heutigen Dienstagmittag, den 08.04.2025 gegen 14:16 Uhr, wurde der Kooperativen Regionalleitstelle West ein Feuer in einer Autowerkstatt in der Industriestraße in Trappenkamp gemeldet.

Bereits auf der Anfahrt zum Feuerwehrgerätehaus nahmen einige Kameradinnen und Kameraden eine schwarze Rauchentwicklung sowie Brandgeruch wahr. Gleichzeitig meldeten sich weitere Notrufteilnehmer bei der Regionalleitstelle und berichteten von mindestens zwei Meter hohen Flammen, welche aus dem Dachbereich der Werkstatt schlagen. Aufgrund der neuen Informationen wurde das Einsatzstichwort auf "FEU G" (Feuer, größer als Standard) erhöht und weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert.

Im Rahmen der Erkundung stellte sich heraus, dass aus einer Werkstatthalle und deren Dachbereich bereits die Flammen schlugen und das Feuer sich auf ein anliegendes Reifenlager ausbreitete.

Aufgrund der vorgefundenen Lage im Rahmen der Erkundung entschied sich der Einsatzleiter um 14:21 Uhr das Einsatzstichwort erneut auf "FEU 2" (Feuer, zwei Löschzüge) zu erhöhen.

Durch die Einsatzkräfte wurden in der Spitze drei handgeführten C-Strahlrohre sowie einem Schaumrohr zur Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff eingesetzt.

Dank dem schnellen Eingreifen der Werkstattmitarbeiter mit mehreren Feuerlöschern sowie den Maßnahmen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und untersucht, der Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Bürgerinnen und Bürger über das modulare Warnsystem (Warn-App NINA, Katwarn) gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie die Lüftungen abzustellen. Diese Meldung konnte um 15:52 Uhr zurückgenommen werden.

Um 14:53 Uhr wurde der Regionalleitstelle die Meldung "Feuer unter Kontrolle" mitgeteilt. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis 15:27 Uhr.

Insgesamt waren rund 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Trappenkamp Freiwillige Feuerwehr Gönnebek Freiwillige Feuerwehr Bornhöved Freiwillige Feuerwehr Tensfeld Kreisfeuerwehrverband Segeberg: stellv. Kreisbrandmeister, Pressesprecher Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: Rettungswagen, Notarzt Deutsches Rotes Kreuz: Fachberater Polizei Segeberg und Pinneberg Kreis Segeberg: Untere Wasserschutzbehörde

