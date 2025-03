Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: 115.Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes

Bad Segeberg (ots)

Mit großer Beteiligung fand am Freitagabend, dem 21.03.2025 die 115. Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) Segeberg statt. Kreiswehrführer Jörg Nero eröffnete die Versammlung um 19:20 Uhr in der EduArt Aula des BBZ Bad Segeberg und begrüßte die zahlreichen Delegierten und Gäste. Von 252 Delegierten waren 176 anwesend, was die Beschlussfähigkeit sicherte. Erstmalig kam ein digitales Anmeldesystem zum Einsatz, das sich als effizient erwies. Die Bedeutung der Feuerwehr spiegelte sich in der hochrangigen Gästeliste wider, darunter Vertreter aus Politik, THW, Polizei und Ehrenmitglieder des KFV.

Jahresbericht und Herausforderungen:

Der Jahresbericht 2024 wurde vorgestellt und ist auf der Webseite des KFV einsehbar. Zentrale Themen waren die Überprüfung der Führungskräfte, Neubauten von Feuerwehrwachen und die Zusammenarbeit zwischen Wehren. Kreiswehrführer Nero betonte den Anstieg der Einsatzzahlen bei stagnierenden Mitgliederzahlen. Positiv sei die wachsende Jugendfeuerwehr. Herausforderungen bleiben die Fachkräftegewinnung und die Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung. Die Jugendfeuerwehr verzeichnet mit über 1.000 Mitgliedern einen neuen Rekord. Höhepunkt war das Kreisbrandmanöver mit 350 Kindern, 20 Wehren und 40 Fahrzeugen. Dieses soll 2025 in ähnlicher Form wiederholt werden. Die Verfügbarkeit des ABC-Zugs war ein weiteres wichtiges Thema. Die Einsatzstellenhygiene gewinnt zunehmend an Bedeutung. Um den Rückgang der Verfügbarkeit zu kompensieren, wurden gezielt Veränderungen angestoßen, die bereits Früchte tragen: 12 neue Mitglieder konnten gewonnen werden. Zudem erhielt die Einheit moderne Messtechnik, die ein "riesiger Schritt in die Zukunft" sind, wie der Leiter, Christoph Bock, vorstellte. Allerdings bleibt der Platz in der Kreisfeuerwehrzentrale knapp, weshalb ein Neubau notwendig ist.

Politische Unterstützung und Bevölkerungsschutz:

Landrat Schröder betonte die Bedeutung des Bevölkerungsschutzes und berichtete, dass ein Grundstück für den Neubau in engerer Auswahl stehe. Bis Sommer 2025 soll eine Beschlussvorlage vorliegen. Zudem sprach er sich entschieden gegen Gewalt gegen Rettungskräfte aus, was von den Anwesenden mit Applaus aufgenommen wurde. Die wirtschaftliche Lage des KFV zeigte einen Gewinn von 43.000 Euro, der Vorstand wurde entlastet sowie der Wirtschaftsplan 2025 verabschiedet.

Grußworte aus Politik und Rettungswesen:

Die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein würdigte das Engagement der Feuerwehrangehörigen und deren Familien. Die Polizei betonte die hervorragende Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und verwies auf die steigende Gewalt gegen Einsatzkräfte, die 2022 mit 20 Vorfällen ihren Höchststand erreichte. Die HFUK kündigte eine Resolution gegen Gewalt an Rettungskräften und eine Umfrage zu Extremwetterereignissen an. Zudem wird eine Feuerwehr-Staffellauf-Aktion durch Schleswig-Holstein stattfinden. Das THW lobte die enge Zusammenarbeit und unterstrich die Bedeutung gemeinsamer Ausbildungskonzepte.

Verleihung der "Partnerschaft der Feuerwehr":

Ein besonderer Moment war die Auszeichnung der Eventgastronomie Neumünster mit der "Partnerschaft der Feuerwehr" für ihre kontinuierliche Unterstützung der Feuerwehrgemeinschaft.

Schlusswort und Ausblick:

Unter "Verschiedenes" wurde auf den neuen Seminarflyer verwiesen und über die defekte Schlauch-Wasch-Einrichtung informiert. Jörg Nero äußerte sich optimistisch: "Ich habe größtes Vertrauen, dass wir die kommenden Herausforderungen meistern." Stellvertreter André Folta dankte der Verwaltung für die "Arbeit auf hohem Niveau". Mit diesen Worten wurde die Versammlung um 23:10 Uhr geschlossen.

