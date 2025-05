Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Zeugen gesucht

Am Mittwoch musste ein Motorradfahrer in Geislingen a.d. Steige einem Fußgänger an einer Ampelanlage ausweichen. Dabei kam er zum Sturz.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war ein 61-Jähriger gegen 18 Uhr mit seiner Suzuki in der Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung Werkstraße / Eberhardstraße hatte der Kradfahrer zunächst Rot. Als die Ampel für ihn auf grün umschaltete, fuhr er an. In diesem Augenblick trat ein 17-jähriger Fußgänger auf den ampelgeregelten Überweg. Und das bei Rot, so die Polizei. Der Fußgänger wurde von dem Motorrad erfasst. Der Motorradfahrer stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Zeuge hatte dies mitbekommen und half dem 61-Jährigen auf die Beine. Noch vor Eintreffen der Polizei und ohne Nennung seiner Personalien ging der Ersthelfer weiter. Das Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/9327-0) nahm die Ermittlungen auf. Auch der Fußgänger wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst war für Beide nicht erforderlich. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen. Insbesondere der Ersthelfer, der sich um den gestürzten Motorradfahrer kümmerte, soll sich bei der Polizei melden.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

