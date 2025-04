Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Schwerer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Personenkraftwagen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rohlstorf (ots)

Am gestrigen Samstagabend, den 26.04.2025, meldete sich ein Notrufteilnehmer bei der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn und berichtete von einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Margarethenhof in Rohlstorf.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam ein Personenkraftwagen der Marke "Mercedes Benz" von der Straße ab und kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte sein Unfallfahrzeug nicht selbstständig verlassen.

Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung wurden um 21:17 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus Rohlstorf, Schieren sowie der Hilfeleistungszug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg mit dem Einsatzstichwort "TH Y" (Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr) zur Unfallstelle alarmiert.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich den Einsatzkräften das gemeldete Lagebild.

Umgehend wurde in Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften der Feuerwehr sowie dem hauptamtlichen Rettungsdienst mit der medizinischen Versorgung begonnen sowie eine Menschenrettung mit einem Spineboard durchgeführt. Der Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät war hierbei nicht erforderlich.

"Dank der guten und professionellen Hand in Hand Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte sowie dem Rettungsdienst konnte der Fahrer bereits rund 20 Minuten nach der Alarmierung im Rettungswagen weiterversorgt werden.", lobt der stellvertretende Kreiswehrführer Andre Folta.

Zu den weiteren Maßnahmen der Feuerwehr gehörten die Absicherung der Einsatzstelle, die Sicherstellung des Brandschutzes, die Stabilisierung des verunfallten Fahrzeuges sowie das Ausleuchten der Einsatzstelle und des Landeplatzes für den Rettungshubschrauber.

Der Fahrer wurde nach der medizinischen Versorgung durch die anwesenden Notärzte in eine Spezialklinik geflogen.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Unfallursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

An dem Einsatz waren 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

Eingesetzte Kräfte

Freiwillige Feuerwehr Rohlstorf Freiwillige Feuerwehr Schieren Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Stellv. Kreisbrandmeister Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: zwei Rettungswagen, Notarzt Rettungshubschrauber Christoph 42 Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell