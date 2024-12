POL-KS: Spangenberg (Schwalm-Eder-Kreis): Brand einer "Schrauberwerkstatt"

Kassel (ots) - Kassel-Harleshausen: Am gestrigen Montag kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Richard-Strauß-Straße in Kassel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter gegen 17:20 Uhr über ein Kellerfenster in ein dortiges Einfamilienhaus eingebrochen. In dem Haus suchten sie nach Beute und flüchteten anschließend mit Wertsachen mutmaßlich über den ...

mehr