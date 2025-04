Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Werkzeuge aus Anhänger entwendet

Bönen (ots)

Zu einem Einbruch in einen Anhänger kam es in der Zeit vom 11.04.2025, 14:00 Uhr bis 14.04.2025, 06.50 Uhr, in Bönen, Bahnhofstraße. Der Anhänger war mit einem Schloß gesichert.

Bei dem Diebstahl wurden unter anderem eine Rüttelplatte, ein Stampfer und weitere Gegenstände entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell