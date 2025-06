Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Mutmaßlich betrunkener Radfahrer stürzt auf Radweg - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.06.2025, gegen 02.05 Uhr, stürzte ein 46-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in der Hauptstraße in Binzen. Mit dem Verdacht einer Schlüsselbeinfraktur wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch bei dem 46-Jährigen festgestellt werden. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von fast zwei Promille. Im Krankenhaus wurde zusätzlich eine Blutentnahme durchgeführt.

