POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Beim Einfahren auf Parkplatz kollidiert Pkw-Fahrerin frontal mit einer Hauswand

Freiburg (ots) - Am Freitag, 30.05.2025, sowie von Freitag (30.05.25) auf Samstag (31.05.2025), wurden bei der Polizei bislang vier Fahrraddiebstähle angezeigt. Am Freitag, in dem Zeitraum zwischen 10.15 Uhr bis 14.50 Uhr, wurde ein hochwertiges Pedelec der Marke Spezialized entwendet. Das schwarze Pedelec stand verschlossen in der Marie-Curie-Straße. Der ...

