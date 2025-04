POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim: Mehrere Sachbeschädigungen an Dienstgebäuden - Tatverdächtige identifiziert

Pforzheim (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstagvormittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Südweststadt eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 12:20 Uhr gelangte die Täterschaft gewaltsam über eine Türe ins Innere der in der Lameystraße gelegenen Wohnung. Im Anschluss wurde das Inventar durchsucht. Mit jetzigem Stand ...

mehr