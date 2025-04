Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Bargeld und Schmuck entwendet

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagvormittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Südweststadt eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 12:20 Uhr gelangte die Täterschaft gewaltsam über eine Türe ins Innere der in der Lameystraße gelegenen Wohnung. Im Anschluss wurde das Inventar durchsucht. Mit jetzigem Stand wurden u. a. Bargeld und Schmuck entwendet. Ob weitere Gegenstände mitgenommen wurden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Banu Kalay, Pressestelle

