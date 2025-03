Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Altpapiercontainer abgebrannt - Polizei ermittelt - 2503062

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein haben in der Nacht auf Sonntag (16. März 2025) zwei Altpapiercontainer gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2:55 Uhr wurde die Polizei über zwei brennende Altpapiercontainer an der Ladezone eines Supermarktes an der Schönebergerstraße alarmiert. Als die Polizei vor Ort eintraf, war die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein bereits mit ihren Löscharbeiten zugange. Leider konnte jedoch nicht verhindert werden, dass die beiden Altpapiercontainer durch das Feuer zerstört wurden. Der Schaden wird auf eine Summe von einigen Hundert Euro geschätzt.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Container vorsätzlich in Brand gesetzt wurden, Hinweise auf mutmaßliche Täter ergaben sich jedoch noch keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht oder kann die Ermittlungen durch sonstige Hinweise unterstützten? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell