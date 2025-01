LPI-NDH: Schaufensterscheibe beschädigt

Mühlhausen (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten am Montag, gegen 11 Uhr, in eine Geschäftsstelle am Steinweg aus, in der es zu einem Schwelbrand gekommen war. Ersten Ermittlungen zufolge führte ein technischer Defekt zu dem Schwelbrand. Durch den Kabelbrand entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

